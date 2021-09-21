В "Динамо" они лучше: Тренер "Шахтера" рассказал, когда будет делать ставку на молодых футболистов
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, что будет делать ставку на молодых футболистов, когда они станут сильнее
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Де Дзерби также отметил молодых игроков "Динамо". Итальянский тренер считает, что они более готовы к взрослому футболу.
"В прошлом сезоне разница между "Динамо" и "Шахтером" составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и быстрее. Эта дистанция особенно показывает сильных молодых футболистов "Динамо", которые более готовы, - Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков... Когда в "Шахтере" все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим", - сказал Роберто Де Дзерби.
Завтра, 22 августа, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в матче за Суперкубок Украины. Начало в 21:00.
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15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.
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