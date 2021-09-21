В "Динамо" они лучше: Тренер "Шахтера" рассказал, когда будет делать ставку на молодых футболистов

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Де Дзерби также отметил молодых игроков "Динамо". Итальянский тренер считает, что они более готовы к взрослому футболу.



"В прошлом сезоне разница между "Динамо" и "Шахтером" составила 11 очков. Мы должны уменьшать это расстояние, и быстрее. Эта дистанция особенно показывает сильных молодых футболистов "Динамо", которые более готовы, - Миколенко, Забарный, Шапаренко, Цыганков... Когда в "Шахтере" все молодые футболисты станут сильнее, в тот момент мы сможем поменять иерархию, которая была в прошлом сезоне. Я стараюсь работать над этим", - сказал Роберто Де Дзерби.



Завтра, 22 августа, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в матче за Суперкубок Украины. Начало в 21:00.

15 сентября в первом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Шерифу" в Тирасполе.

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