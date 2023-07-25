В Диипредставили образовательный сериал о разных аспектах в жизни военного
Образование вместе с экспертами создали образовательный сериал для военнослужащих и их семей, затрагивающий различные проблемные ситуации
В фильме показаны инструкции по распространенным ситуациям, которые могут произойти в жизни военнослужащего, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Из 9-ти уроков данного образовательного сериала можно узнать:
- как адаптироваться к военной жизни после гражданской;
- какие права и обязанности имеет новобранец;
- как оказывать первую психологическую помощь;
- как поступать в экстремальных ситуациях;
- как помочь себе на боевых задачах;
- какие психические реакции происходят после боевых действий и как преодолеть этот стресс;
- какой должен быть план действий в случае попадания в плен;
- что делать родственникам военнослужащего, пропавшего без вести или попавшего в плен;
- как вернуться к гражданской жизни и найти общий язык с родными;
- какие советы будут полезны для членов семьи и друзей военного.
"Сериал пригодится действующим и будущим военнослужащим и их близким. Во время просмотра вы получите практические советы и получите знания, которые могут понадобиться во время службы", – уточнили в Минцифри.
Посмотреть сериал можно ЗДЕСЬ .
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