В фильме показаны инструкции по распространенным ситуациям, которые могут произойти в жизни военнослужащего, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Из 9-ти уроков данного образовательного сериала можно узнать:

как адаптироваться к военной жизни после гражданской;

какие права и обязанности имеет новобранец;

как оказывать первую психологическую помощь;

как поступать в экстремальных ситуациях;

как помочь себе на боевых задачах;

какие психические реакции происходят после боевых действий и как преодолеть этот стресс;

какой должен быть план действий в случае попадания в плен;

что делать родственникам военнослужащего, пропавшего без вести или попавшего в плен;

как вернуться к гражданской жизни и найти общий язык с родными;

какие советы будут полезны для членов семьи и друзей военного.

"Сериал пригодится действующим и будущим военнослужащим и их близким. Во время просмотра вы получите практические советы и получите знания, которые могут понадобиться во время службы", – уточнили в Минцифри.

Посмотреть сериал можно ЗДЕСЬ .