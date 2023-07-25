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В Диипредставили образовательный сериал о разных аспектах в жизни военного

25 июля, 2023 вторник
04:02
Война с Россией

Образование вместе с экспертами создали образовательный сериал для военнослужащих и их семей, затрагивающий различные проблемные ситуации

В фильме показаны инструкции по распространенным ситуациям, которые могут произойти в жизни военнослужащего, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Из 9-ти уроков данного образовательного сериала можно узнать:

  • как адаптироваться к военной жизни после гражданской;
  • какие права и обязанности имеет новобранец;
  • как оказывать первую психологическую помощь;
  • как поступать в экстремальных ситуациях;
  • как помочь себе на боевых задачах;
  • какие психические реакции происходят после боевых действий и как преодолеть этот стресс;
  • какой должен быть план действий в случае попадания в плен;
  • что делать родственникам военнослужащего, пропавшего без вести или попавшего в плен;
  • как вернуться к гражданской жизни и найти общий язык с родными;
  • какие советы будут полезны для членов семьи и друзей военного.

"Сериал пригодится действующим и будущим военнослужащим и их близким. Во время просмотра вы получите практические советы и получите знания, которые могут понадобиться во время службы", – уточнили в Минцифри.

Посмотреть сериал можно ЗДЕСЬ .

образование
Дія
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