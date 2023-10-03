Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка

В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка

3 октября, 2023 вторник
17:47
Технологии Приложение "Дия"

Украинские вкладчики обанкротившихся банков смогут получить свои деньги через приложение "Дия". Заработала новая услуга

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

Минцифра и Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложили украинцам, имеющим право на выплату средств со счетов в прекративших деятельность банках новую услугу. Теперь они смогут подать заявление на получение денег через Действие без необходимости посещать какие-либо учреждения или заполнять бумажные документы.

Деньги будут перечислены на карту Поддержка, которую можно открыть в одном из пяти банков-агентов Фонда.

Процесс подачи заявления состоит из пяти шагов:

  • войти в приложение "Дия",
  • в меню выбрать банк, в котором был счет (если было несколько счетов в разных банках, нужно подать отдельное заявление на каждый),
  • определить карту есть Поддержка, на которую будут перечислены средства,
  • указать контактную информацию,
  • подписать заявление с помощью Действия.

Услуга доступна всем вкладчикам, которым Фонд гарантирует возврат средств до 200 тысяч гривен. Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней, после чего деньги будут поступать на счет.

Справочно. Поддержка может быть выпущена одним из следующих банков: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ или Идея Банк. Если у пользователя нет такой карты, ее можно открыть через приложение "Дия" через несколько минут.

  • Напомним, в июне глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал появление в Действии новой услуги, которая позволит вкладчикам обанкротившихся банков быстро вернуть средства.
Новости
Общество
Дія
єПідтримка
Читайте также:
Ілон Маск
2 октября, 2023 понедельник
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
2 октября, 2023 понедельник
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
Алексей Арестович
2 октября, 2023 понедельник
По возвращении в Украину Арестович должен быть арестован, - нардеп Дунда
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
19:03
Обзор
Победные новости 587-го дня войны: функциональное поражение Черноморского флота РФ и доплаты украинским военным
18:34
Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины
18:26
Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов
18:25
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
18:22
НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города
18:13
ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"
18:05
ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok
18:01
Эксклюзив
В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
17:38
Эксклюзив
"Это тактическое отступление": дипломат Веселовский о затягивании США с поставкой ракет ATACMS Украине
17:35
Эксклюзив
Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed
17:26
В родном городе спикера Палаты представителей США Маккарти провели акцию по теме важности Украины
17:22
Обновлено
Армения
Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда, Кремль отреагировал
17:22
Париж метро
Во Франции обнаружили клопов в транспорте: в правительстве опасаются скандала перед Олимпиадой 2024
17:11
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
17:08
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
17:00
Эксклюзив
"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах
16:31
Оккупанты сделали из гражданской больницы на Запорожье военный госпиталь для раненых из Роботиного
16:26
Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
16:09
Урожай зерна в Украине ожидается на уровне 79 млн. тонн, 75% нужно экспортировать, - Шмигаль
16:08
Обновлено
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя
16:07
Европарламент
Европарламент согласовал финансирование Украинского фонда на €50 млрд
15:59
В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли два поселка в пригороде Херсона: погиб мужчина, 5 человек ранены
15:35
Эксклюзив
В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ
15:25
"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
15:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готов передать Украине ATACMS: ждет согласия Байдена, - Bloomberg
15:02
Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета
14:49
Президент Мексики раскритиковал США за помощь Украине и призвал предоставить деньги Латинской Америке
14:42
Экс-заместитель Ермака Тимошенко утверждает, что выиграл суд против НАПК: детали
14:40
автомат Калашникова
Во время конфликта расстрелял двух сослужащих: в Киеве военному сообщили о подозрении
14:32
Сферы влияния на госинституции, экономика, гражданское общество: правительство разработает единый план реформ до 2027 года
14:31
В Украине стартовали два экспериментальных проекта для военных и ветеранов: подробности
14:25
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые компании Китая
14:24
Саломе Зурабишвили
Конституционный суд Грузии начал рассмотрение дела в отношении президентки, который может привести к импичменту
14:08
Чехия и Польша усилили контроль на границе со Словакией из-за большого потока мигрантов
14:01
OPINION
Арсенал культуры
13:57
Из Нагорного Карабаха выехало более 100,6 тыс. этнических армян
13:33
Вернулись на брачный сезон: 200 пингвинов "оккупировали" метеомплощадку на станции "Вернадская"
13:31
МВД РФ объявило Арестовича в розыск по уголовной статье
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV