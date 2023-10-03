В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка
Украинские вкладчики обанкротившихся банков смогут получить свои деньги через приложение "Дия". Заработала новая услуга
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
Минцифра и Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложили украинцам, имеющим право на выплату средств со счетов в прекративших деятельность банках новую услугу. Теперь они смогут подать заявление на получение денег через Действие без необходимости посещать какие-либо учреждения или заполнять бумажные документы.
Деньги будут перечислены на карту Поддержка, которую можно открыть в одном из пяти банков-агентов Фонда.
Процесс подачи заявления состоит из пяти шагов:
- войти в приложение "Дия",
- в меню выбрать банк, в котором был счет (если было несколько счетов в разных банках, нужно подать отдельное заявление на каждый),
- определить карту есть Поддержка, на которую будут перечислены средства,
- указать контактную информацию,
- подписать заявление с помощью Действия.
Услуга доступна всем вкладчикам, которым Фонд гарантирует возврат средств до 200 тысяч гривен. Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней, после чего деньги будут поступать на счет.
Справочно. Поддержка может быть выпущена одним из следующих банков: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ или Идея Банк. Если у пользователя нет такой карты, ее можно открыть через приложение "Дия" через несколько минут.
- Напомним, в июне глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал появление в Действии новой услуги, которая позволит вкладчикам обанкротившихся банков быстро вернуть средства.
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