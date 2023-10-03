В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

Минцифра и Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложили украинцам, имеющим право на выплату средств со счетов в прекративших деятельность банках новую услугу. Теперь они смогут подать заявление на получение денег через Действие без необходимости посещать какие-либо учреждения или заполнять бумажные документы.

Деньги будут перечислены на карту Поддержка, которую можно открыть в одном из пяти банков-агентов Фонда.

Процесс подачи заявления состоит из пяти шагов:

войти в приложение "Дия",

в меню выбрать банк, в котором был счет (если было несколько счетов в разных банках, нужно подать отдельное заявление на каждый),

определить карту есть Поддержка, на которую будут перечислены средства,

указать контактную информацию,

подписать заявление с помощью Действия.

Услуга доступна всем вкладчикам, которым Фонд гарантирует возврат средств до 200 тысяч гривен. Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней, после чего деньги будут поступать на счет.

Справочно. Поддержка может быть выпущена одним из следующих банков: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ или Идея Банк. Если у пользователя нет такой карты, ее можно открыть через приложение "Дия" через несколько минут.