В "Дии" заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев

Об этом Федоров сообщил в telegram.

По его словам, 19 апреля в "Дии" начала функционировать комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц.

"Люди, которые вынуждены были покинуть свой дом и переехали в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в "Дии" и получать ежемесячно 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карточку еПоддержка и потратить на что угодно или снять наличные", - написал Федоров. Он отметил, что услуга в приложении "Дии" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ.

"Через некоторое время появится возможность подать запрос на помощь для всех переселенцев. Обновляйте приложение "Дия", чтобы воспользоваться услугой", - призвал Федоров.

18 апреля Кабмин принял постановление о возможности внутренним переселенцам оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через портал "Дия"

С 19 апреля на портале "Дия" появилась возможность сделать заявку об имуществе , поврежденном во время полномасштабной войны РФ против Украины.

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