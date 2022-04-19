В "Дии" заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев
Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" со вторника, 19 апреля, можно оформить помощь для внутренне перемещенных лиц
Об этом Федоров сообщил в telegram.
По его словам, 19 апреля в "Дии" начала функционировать комплексная услуга для внутренне перемещенных лиц.
"Люди, которые вынуждены были покинуть свой дом и переехали в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения РФ, могут оформить статус ВПЛ в "Дии" и получать ежемесячно 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карточку еПоддержка и потратить на что угодно или снять наличные", - написал Федоров. Он отметил, что услуга в приложении "Дии" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ.
"Через некоторое время появится возможность подать запрос на помощь для всех переселенцев. Обновляйте приложение "Дия", чтобы воспользоваться услугой", - призвал Федоров.
- 18 апреля Кабмин принял постановление о возможности внутренним переселенцам оформить помощь от ООН и ЮНИСЕФ через портал "Дия"
- С 19 апреля на портале "Дия" появилась возможность сделать заявку об имуществе , поврежденном во время полномасштабной войны РФ против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное