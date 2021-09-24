В "Дии" запустили сертификат для привитых одной дозой COVID-вакцины: пока только на iOS

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Дии".



"Запустили сертификаты с одной дозой вакцины в приложении " Дия " на iOS", - говорится в сообщении.



Отмечается, что так называемый "желтый" COVID-сертификат можно будет получить в приложении "Дия". Он будет доступен после первой дозы вакцины и действителен 120 дней.



В пресс-службе отметили, что для пользователей Android такие сертификаты появятся после подтверждения в Google Play.



В пресс-службе пояснили, что внутренние COVID-Сертификаты "желтого" и "зеленого" образца позволят бизнесу продолжить работать, а людям - посещать массовые мероприятия и общественные места.



Для генерации "желтого" сертификата необходимо обновить приложение до последней версии в AppStore и в меню "Услуги" выбрать "Получить сертификат". После этого пользователь должен подписать согласие на передачу данных с помощью "Дия.Подписи".

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