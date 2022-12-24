В Дии запустили опрос о дате празднования Рождества
В приложении Дия проводится опрос о дате празднования Рождества
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в facebook.
"Все больше украинцев встречают Рождество 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира. И так, как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики.
Но также многие украинцы предпочитают старый стиль. И празднуют Рождество 7 января.
Заходите в Дию и выбирайте свой вариант. Хорошего Рождества, как бы вы его не праздновали", – написал Федоров.
По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, голосование продлится с 24 по 30 декабря.
"Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день - 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают — по григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). И по старому Рождество приходится на 7 января. Подавляющее большинство людей в мире отмечают Рождество 25 декабря по новому стилю, но 6 из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем", - пояснил Ткаченко.
- 20 декабря социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные опроса, по результатам которого 11% украинцев заявили, что будут праздновать Рождество 25 декабря, а 55% - 7 января.
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