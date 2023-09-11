В Дии запустили опрос для отбора жюри Нацотбора на Детское Евровидение
В понедельник, 11 сентября, в приложении Дия запустили новый опрос, чтобы выбрать жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
Среди кандидатов в жюри представлены 8 претендентов, 3 из них - войдут в состав жюри.
Они вместе со зрителями 1 октября изберут финалиста Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе в Ницце.
В частности, среди претендентов в жюри Нацотбора Детского Евровидения есть:
- репер, композитор и автор песен ALYONA ALYONA;
- певица, музыкант и автор песен Jerry Heil;
- музыкальный продюсер и автор песен, лидер группы ADAM Михаил Клименко;
- телепродюсер и шоумен Игорь Кондратюк;
- фронтвуменко группы Go_A Екатерина Павленко;
- преподаватель музыки и вокала, эксучастник группы "ТНМК" Эдуард "ДІЛЯ" Приступа;
- актер и режиссер дубляжа Павел Скороходько;
- представительница Украины на Детском Евровидении-2021 Елена Усенко.
Проголосовать можно будет только за одного кандидата. Опрос продлится до 17 сентября.
- В понедельник, 24 июля, объявили имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Ими стали группа 3 beauties, POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид.
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