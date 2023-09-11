В Дии запустили опрос для отбора жюри Нацотбора на Детское Евровидение

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Среди кандидатов в жюри представлены 8 претендентов, 3 из них - войдут в состав жюри.

Они вместе со зрителями 1 октября изберут финалиста Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе в Ницце.

В частности, среди претендентов в жюри Нацотбора Детского Евровидения есть:

репер, композитор и автор песен ALYONA ALYONA;

певица, музыкант и автор песен Jerry Heil;

музыкальный продюсер и автор песен, лидер группы ADAM Михаил Клименко;

телепродюсер и шоумен Игорь Кондратюк;

фронтвуменко группы Go_A Екатерина Павленко;

преподаватель музыки и вокала, эксучастник группы "ТНМК" Эдуард "ДІЛЯ" Приступа;

актер и режиссер дубляжа Павел Скороходько;

представительница Украины на Детском Евровидении-2021 Елена Усенко.

Проголосовать можно будет только за одного кандидата. Опрос продлится до 17 сентября.