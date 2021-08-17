В «Дии» запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android

Об этом сообщает пресс-служба "Дия".



Известно, что бета-тест на iOS начался еще в начале июля.



"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования к содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении.



В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров передал, что сегодня все, кто зарегистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно получат письма со ссылкой на инструкцию и приложение.

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