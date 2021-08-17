В «Дии» запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android
В приложении "Дия" запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android
Об этом сообщает пресс-служба "Дия".
Известно, что бета-тест на iOS начался еще в начале июля.
"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования к содержанию и правам доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров передал, что сегодня все, кто зарегистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно получат письма со ссылкой на инструкцию и приложение.
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