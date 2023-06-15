Об этом информирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

С помощью новой услуги можно будет не только открыть, но и закрыть ФЛП на несколько нажатий.



"Не придется идти в налоговую, заполнять заявление вручную и ждать кучу времени, пока его проработает регистратор. Данные будут автоматически подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР) - это исключит ошибки в заявлении", - написал Федоров.

Сообщается, что предпринимателю необходимо проверить информацию и поставить электронную подпись.

Сейчас Минцифра набирает тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости.

К тестированию могут присоединиться физические лица-предприниматели, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и предприниматели, вместо РНОКПП используют паспортные данные.

Регистрация на бета-тест .