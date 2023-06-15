В Дии запустили бета-тест закрытия статуса ФЛП без визитов в госучреждения
На портале "Дия" начали бета-тестирование услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы
Об этом информирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров .
С помощью новой услуги можно будет не только открыть, но и закрыть ФЛП на несколько нажатий.
"Не придется идти в налоговую, заполнять заявление вручную и ждать кучу времени, пока его проработает регистратор. Данные будут автоматически подтягиваться из Единого государственного реестра (ЕГР) - это исключит ошибки в заявлении", - написал Федоров.
Сообщается, что предпринимателю необходимо проверить информацию и поставить электронную подпись.
Сейчас Минцифра набирает тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости.
К тестированию могут присоединиться физические лица-предприниматели, имеющие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и предприниматели, вместо РНОКПП используют паспортные данные.
- Напомним, 6 января ФЛПам разрешили получать выписки из Единого государственного реестра в Дии.
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