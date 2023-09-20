В Дии выбрали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: кому отдали голоса
В среду, 20 сентября, в приложении "Дия" объявили троих победителей в голосовании о жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023
Об этом в телеграммах сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Отмечается, что в опросе приняло участие более 630 тыс. украинцев.
Так, лидерами голосования и членами жюри Нацотбора на Детское Евровидение стали:
- Игорь Кондратюк (28,16%) – телевизионный ведущий, продюсер и шоумен. Соавтор певческих талант-шоу "Караоке на майдане" и "Шанс", экс-судья "Украина имеет талант" и "X-Фактор";
- Jerry Heil (24,93%) – певица, музыкант и автор песен. В 2023 году стала лауреаткой премии Music Moves Europe Awards. Музыкальный продюсер, основатель музыкального лейбла Nova Music;
- ALYONA ALYONA (20,91%) - репер, композитор и автор песен. Соучредитель музыкального лейбла ENKO. В 2020 году вошла в европейский список Forbes "30 до 30".
Фото: Федоров / телеграмм
Отдать свой голос за любимого артиста в действии можно было с 11 по 17 сентября включительно.
Глава Минцифры добавляет, что новоизбранное жюри вместе со зрителями 1 октября выберет финалиста Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе в Ницце.
Посмотреть финал Нацотбора на Детское Евровидение-2023 можно также будет в Дии.
- В понедельник, 11 сентября, в приложении Дия запустили новый опрос, чтобы выбрать жюри Национального отбора на Детское Евровидение-2023. Среди кандидатов в жюри было представлено 8 претендентов.
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