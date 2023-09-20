В Дии выбрали жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: кому отдали голоса

Об этом в телеграммах сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что в опросе приняло участие более 630 тыс. украинцев.

Так, лидерами голосования и членами жюри Нацотбора на Детское Евровидение стали:

Игорь Кондратюк (28,16%) – телевизионный ведущий, продюсер и шоумен. Соавтор певческих талант-шоу "Караоке на майдане" и "Шанс", экс-судья "Украина имеет талант" и "X-Фактор";

Jerry Heil (24,93%) – певица, музыкант и автор песен. В 2023 году стала лауреаткой премии Music Moves Europe Awards. Музыкальный продюсер, основатель музыкального лейбла Nova Music;

ALYONA ALYONA (20,91%) - репер, композитор и автор песен. Соучредитель музыкального лейбла ENKO. В 2020 году вошла в европейский список Forbes "30 до 30".

Фото: Федоров / телеграмм

Отдать свой голос за любимого артиста в действии можно было с 11 по 17 сентября включительно.

Глава Минцифры добавляет, что новоизбранное жюри вместе со зрителями 1 октября выберет финалиста Нацотбора, который представит Украину на песенном конкурсе в Ницце.



Посмотреть финал Нацотбора на Детское Евровидение-2023 можно также будет в Дии.