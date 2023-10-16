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В Дии выберут трех членов жюри Детского Евровидения: стартовал опрос

16 октября, 2023 понедельник
12:47
Культура

В приложении "Дия" запустили опрос для выбора состава Национального жюри Украины на Детском Евровидении - 2023. Голосование продлится с 16 по 22 октября

Об этом сообщает Общественное вещание.

Согласно правилам Детского песенного конкурса в состав Национального жюри должны войти пять представителей. В этом году троих взрослых кандидатов изберут в Дии путем онлайн-голосования, а "Суспільне" назначит двух представителей от детей.

Сейчас в Дии можно выбрать одного из девяти кандидатов, претендующих на место в жюри. Среди них Fiinka, Laud, Skylerr, Алексей Бондаренко, Влад Дарвин, Тоня Матвиенко, Мирослава Салий, Юрий Ткач и Alyosha.

Принять участие в голосовании могут желающие от 14 лет. Для этого в приложение Дия в разделе "Услуги" необходимо выбрать "Опрос" и отдать голос за одного из кандидатов:

  • Fiinka – певица, актриса и автор песен. Ирина Выхованец прошла в финал Национального отбора на Евровидение-2023. Она также популяризирует гуцульскую культуру своим творчеством.
  • Laud – представитель украинской R&B сцены. Владислав Каращук дошел до финала "Голоса страны". Он написал и спел песни "Вигадав", "У цю ніч", "2 Дні". Он был номинирован на музыкальные премии YUNA и "Золотая жар-птица".
  • Skylerr – певица и автор песен. Валерия Кудрявец спела хит "Вечерницы (Добрый день Everybody)". Она принимала участие в Национальном отборе на Евровидение-2023, шоу "X-Фактор" и выиграла вокальный проект "Пой, как звезда".
  • Алексей Бондаренко - музыкальный обозреватель, основатель и главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум". Возглавляет медиа об украинской культуре более 11 лет, за это время был корреспондентом более десяти украинских и зарубежных изданий.
  • Влад Дарвин – продюсер, исполнитель и автор песен. Он получил премию YUNA и был номинирован на "Золотую жар-птицу" несколько раз. Многие украинские артисты поют песни, которые он написал.
  • Тоня Матвиенко – заслуженная артистка Украины. Поет с уникальным тембром голоса. Она заняла второе место в "Голосе страны" (1-й сезон). Путешествовала по многим странам мира, выпустила два альбома и более 30 синглов.
  • Мирослава Салий – певица, соучредительница образовательной фольк-студии "Правица". Преподаватель вокала с 15-летним опытом, основательница учебной студии "Музыкальное пространство СПІВ". Член жюри Национального отбора на Детское Евровидение - 2022.
  • Юрий Ткач – комик и шоумен. Актер ситкома "Однажды под Полтавой" и ведущий шоу "Я люблю Украину". Участник проектов "Танцы со звездами", "Рассмеши комика", "Маскарад" и "Липсинк Батл", тренер "Лига смеха" (2018-2020).
  • Елена Тополя (Alyosha) — певица, композитор и автор песен. Представляла Украину на Евровидении-2010 в Осло. Она выпустила пять студийных альбомов и получила более десяти престижных премий.

Согласно требованиям международного песенного конкурса состав Национального жюри Украины будет объявлен 26 ноября, в день финала Детского Евровидения в Ницце.

Что известно о Детском Евровидении в этом году

24 июля организаторы объявили имена финалистов Национального отбора на Детское Евровидение - 2023. Ими стали группа 3ʼbeauties, POLINA BABIY, Анастасия Белибова, Денис Грищук и Анастасия Димид.

Кроме того, 11 сентября в приложении "Дия" запустили новый опрос, чтобы выбрать жюри национального отбора. Среди кандидатов было представлено 8 претендентов. 20 сентября стали известны имена фаворитов.

Финал Национального отбора на Детское Евровидение - 2023 состоится 1 октября в формате онлайн-концерта. Он также будет доступен в Дии. Жюри вместе со зрителями выберут представителя Украины, который отправится на песенный конкурс в Ницце.

Кроме того, Дия приглашает избрать представителя Украины на Детском Евровидении. Опрос будет проходить в два этапа. Первый этап проходит с 10:00 29 сентября до 10:00 1 октября. Второй – во время финального шоу Нацотбора 1 октября.

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