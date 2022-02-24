В "Дии" временно не будет доступа к некоторым видам документов и услуг
Это делается в целях безопасности
В системе государственных услуг "Дии" будет временно отсутствовать доступ к некоторым видам документов и услуг. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Наша команда делает все, чтобы защитить все базовые регистры. Временно в Действии не будут доступны некоторые документы и услуги", - написал Федоров.
По его словам, все это делается в целях безопасности, а приложение и портал работают стабильно.
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