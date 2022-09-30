Об этом сообщает пресс- служба сервиса.

"Камера зафиксировала нарушение ПДД? Мы вышлем вам push-уведомление об этом в приложении Дия. Также вы сможете просмотреть детали и оплатить штраф через Apple Pay, Google Pay или по банковским реквизитам", - говорится в сообщении.

Ранее услуга была недоступна из соображений безопасности. Государственные реестры некоторое время были отключены, сейчас работа реестров возобновлена.



Согласно информации службы, теперь можно посмотреть в Действии историю штрафов даже за период, когда услуга была недоступна.

С 8 сентября украинцы в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния могут показать электронный паспорт в приложении Дия и поделиться цифровой копией документа .

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