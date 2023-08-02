Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, теперь для смены места жительства не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Украинцам достаточно сделать несколько кликов в Дии статус в реестре меняется автоматически.

Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Для того чтобы изменить место жительства ребенка, человек должен быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя.

Услуга была разработана совместно с МВД Украины, Государственной миграционной службой Украины и Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Федоров добавил, что Дия сотрудничает с Министерством обороны Украины для восстановления этой услуги для мужчин призывного возраста. Со временем произойдет и такое обновление.