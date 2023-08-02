В Дии вернули и усовершенствовали услугу смены места жительства
В среду, 2 августа, в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, теперь для смены места жительства не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Украинцам достаточно сделать несколько кликов в Дии статус в реестре меняется автоматически.
Услуга предоставляется женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении. Для того чтобы изменить место жительства ребенка, человек должен быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя.
Услуга была разработана совместно с МВД Украины, Государственной миграционной службой Украины и Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.
Федоров добавил, что Дия сотрудничает с Министерством обороны Украины для восстановления этой услуги для мужчин призывного возраста. Со временем произойдет и такое обновление.
- Также в июне на портале "Дия" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
- Кроме этого, с 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
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