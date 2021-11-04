В "Дии" упростят получение пособия для беременных и рожениц
Правительство упростило процедуру получения помощи через "Дию" для беременных и рожениц. Окончательно это заработает после введения электронного взаимодействия приложения с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины .
"Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия и т.д.", - говорится в сообщении.
В министерстве прогнозируют, что по упрощенной процедуре помощь будут получать около 14 тыс. женщин в месяц.
Теперь вместо бумажной справки будут использовать сформированное в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды".
В случае невозможности воспользоваться "Действием" можно получить помощь на основании бумажной справки.
Окончательно получение пособия для беременных и рожениц упростят после введения электронного взаимодействия приложения "Действие" с Реестром медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
- Ранее Кабмин одобрил проект постановления, по которому внутренне перемещенные лица смогут подать заявку на денежную помощь онлайн через портал "Дия".
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