В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что процесс генерации covid-сертификатов в приложении и на портале "Дия" теперь можно осуществлять без электронной подписи
Об этом Федоров сообщил в Telegram.
По его словам, разработчикам "Действия" удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации covid-сертификатов без использования электронной подписи.
"Как было раньше: в приложении нужно было подписывать запрос на сертификат "Действие. Подпись" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).
Как теперь: вы заходите в приложение или портал, нажимаете "Получить сертификат" и все. Сертификат поступает", – написал Федоров.
Он добавил, что подписывать лицом запрос на сертификат не нужно.
"Расскажите, пожалуйста, близким, знакомым постарше, людям, имеющим проблемы со зрением, или всем тем, у кого возникали проблемы с подписью", - призвал Федоров.
- Напомним, 30 сентября Михаил Федоров заявил, что благодаря запуску Military ID в "Дии" мужчины смогут менять место регистрации без похода в военкомат.
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