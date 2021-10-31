В "Дии" упростили процесс генерации соvid-сертификатов, больше не придется часами крутить головой, - Федоров

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, разработчикам "Действия" удалось найти нормативные и технологические возможности, чтобы упростить процесс генерации covid-сертификатов без использования электронной подписи.

"Как было раньше: в приложении нужно было подписывать запрос на сертификат "Действие. Подпись" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Как теперь: вы заходите в приложение или портал, нажимаете "Получить сертификат" и все. Сертификат поступает", – написал Федоров.

Он добавил, что подписывать лицом запрос на сертификат не нужно.

"Расскажите, пожалуйста, близким, знакомым постарше, людям, имеющим проблемы со зрением, или всем тем, у кого возникали проблемы с подписью", - призвал Федоров.

Напомним, 30 сентября Михаил Федоров заявил, что благодаря запуску Military ID в "Дии" мужчины смогут менять место регистрации без похода в военкомат.

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