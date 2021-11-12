В "Дии" убрали функцию "удалить COVID-сертификат"

Об этом в Telegram написал глава Минцифры Михаил Федоров.



"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неудобный момент, поскольку кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата", - отметил он.



Федоров добавил, что функцию "удалить COVID-сертификат" убрали вообще. После утверждения Google и Apple она будет доступна в маркетах обеих компаний.

Напомним, 9 ноября Минцифры сообщило, что запускает оффлайн-пункты поддержки "Дия" по всей Украине.