В Дии теперь можно сгенерировать COVID-сертификат о четвертой вакцинации
Приложение "Дия" будет показывать COVID-сертификаты о четвертой дозе вакцины
Об этом информирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Обновили COVID-сертификаты в Дии. Теперь можно сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины", - пишет Федоров.
Для того чтобы обновить данные, необходимо в приложении "Дия" нажать на раздел "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты".
Уже через несколько минут сертификат появится среди документов.
"Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей", - подчеркнул министр.
- Ранее в Центре общественного здоровья разъяснили, как сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации и сколько он будет действителен.
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