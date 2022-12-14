В Дии теперь можно сгенерировать COVID-сертификат о четвертой вакцинации

Об этом информирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Обновили COVID-сертификаты в Дии. Теперь можно сгенерировать обновленный документ о 4-й дозе вакцины", - пишет Федоров.

Для того чтобы обновить данные, необходимо в приложении "Дия" нажать на раздел "Услуги" и выбрать "COVID-сертификаты".

Уже через несколько минут сертификат появится среди документов.

"Воспользоваться им можно как в Украине, так и за границей", - подчеркнул министр.

Ранее в Центре общественного здоровья разъяснили, как сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации и сколько он будет действителен.

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