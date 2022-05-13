В Дии теперь можно получить гранты для бизнеса в размере 125 тыс. гривен, - Минцифры
На портале "Дия" малым предприятиям теперь можно получить гранты для бизнеса, приоритет будут предоставлять компаниям, производящим жизненно необходимые товары
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"От российского вторжения в Украину сотни украинских предприятий вынуждены были прекратить свою работу или сократить деятельность в разы. Поэтому, чтобы финансово помочь владельцам малого бизнеса, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, мы запускаем гранты на портале "Дия", - говорится в сообщении.
Заявки могут подавать мелкие предприятия, которые:
- зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях;
- временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.
Приоритет будут предоставлять компаниям, производящим жизненно необходимые товары или оказывающим жизненно необходимые услуги.
Заявку на грант можно подать на портале "Дия" по ссылке.
Программа финансируется Европейским Союзом и правительством Германии.
- Напомним, около 500 предприятий переехали из зоны боевых действий в более безопасные регионы, более половины уже возобновили работу. Кроме того, еще 192 предприятия только готовятся транспортировать свои мощности.
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