Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"От российского вторжения в Украину сотни украинских предприятий вынуждены были прекратить свою работу или сократить деятельность в разы. Поэтому, чтобы финансово помочь владельцам малого бизнеса, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, мы запускаем гранты на портале "Дия", - говорится в сообщении.

Заявки могут подавать мелкие предприятия, которые:

зарегистрированы не позднее 31 декабря 2021 года в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях;

временно переместились из этих областей или пострадали в результате боевых действий и могут это подтвердить.

Приоритет будут предоставлять компаниям, производящим жизненно необходимые товары или оказывающим жизненно необходимые услуги.

Заявку на грант можно подать на портале "Дия" по ссылке.

Программа финансируется Европейским Союзом и правительством Германии.

Напомним, около 500 предприятий переехали из зоны боевых действий в более безопасные регионы, более половины уже возобновили работу. Кроме того, еще 192 предприятия только готовятся транспортировать свои мощности.