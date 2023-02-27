В Дии теперь можно подать заявление о регистрации брака
Подать заявление о регистрации брака можно онлайн в Дии. Разработчики завершили тестирование услуги в приложении
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Больше не нужно идти в ДРАЦС. В несколько кликов на портале Действие вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии", - пишет пресс-служба.
Для регистрации брака необходимо авторизироваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке" .
Затем заполнить заявление, выбрать время и место регистрации, уплатить административный сбор и подтвердить это электронной подписью.
Также нужно, чтобы ваш партнер также авторизовался в своем кабинете на портале , перешел на заявление по ссылке из почты и подтвердил его электронной подписью.
После этого выбранный ДРАЦС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.
В Минцифре отмечаются, что процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А молодоженам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.
- В конце декабря в Дии также стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения и получение выписки о несудимости.
- Кроме того, стало известно, что Министерство цифровой трансформации Украины не планирует внедрять новые сервисы в Дии для отправки повесток.
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