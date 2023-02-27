Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Больше не нужно идти в ДРАЦС. В несколько кликов на портале Действие вы подаете заявление и выбираете место, время, формат, проведение церемонии", - пишет пресс-служба.

Для регистрации брака необходимо авторизироваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке" .

Затем заполнить заявление, выбрать время и место регистрации, уплатить административный сбор и подтвердить это электронной подписью.

Также нужно, чтобы ваш партнер также авторизовался в своем кабинете на портале , перешел на заявление по ссылке из почты и подтвердил его электронной подписью.

После этого выбранный ДРАЦС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.

В Минцифре отмечаются, что процесс подачи заявления онлайн длится менее 15 минут. А молодоженам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.