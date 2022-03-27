В "Дии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль .



"Сегодня (26 марта, - ред.) правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дия", - написал он.



Через неделю после вступления постановления в силу украинцы, чье имущество разрушила или повредила война, смогут в "Дии" отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы Кабмин мог подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.



"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков", – подчеркнул премьер-министр.

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