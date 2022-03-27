В "Дии" разрешили сообщать о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе
Кабмин принял постановление о сборе информации о разрушенном или поврежденном в результате вторжения РФ в Украину имуществе через приложение и портал "Дия"
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль .
"Сегодня (26 марта, - ред.) правительство приняло постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимом имуществе через портал и приложение Дия", - написал он.
Через неделю после вступления постановления в силу украинцы, чье имущество разрушила или повредила война, смогут в "Дии" отправить сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы Кабмин мог подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.
"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас – со сбора информации и фиксации убытков", – подчеркнул премьер-министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное