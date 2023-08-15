В Дии расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн
Во вторник, 14 августа, сервис государственных услуг "Дия" расширил список областей Украины, в которых доступна услуга регистрации имущества онлайн
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Теперь сервис работает в Полтавском и Харьковском регионах. Ранее услуга была доступна жителям Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.
"Это подтверждает, что вы законный владелец имущества. Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. Также после внесения сведений в электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать", - объяснил значение услуги Федоров.
По его словам, услуга важна для украинцев, желающих получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Ведь для того, чтобы воспользоваться еВидновленням, жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре имущественных прав.
Как отметил министр цифровой трансформации, сервис достаточно прост в использовании. Для регистрации недвижимости нужно выбрать соответствующую услугу на портале "Дия", внести необходимую информацию и документы, а затем засвидетельствовать заявление электронной подписью. После этого регистратор самостоятельно проделает всю работу и зарегистрирует имущество.
"Услуга устраняет бюрократию и экономит время. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость. Теперь это можно сделать в несколько кликов", – подчеркнул Михаил Федоров.
Он также добавил, что сервис реализовали совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP Фонда "Восточная Европа", финансируемой правительством Швейцарии.
Фото: Михаил Федоров / телеграмм
Фото: Михаил Федоров / телеграмм
- Также 2 августа в "Дии" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное