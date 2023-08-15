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В Дии расширили список регионов, где можно зарегистрировать недвижимость онлайн

15 августа, 2023 вторник
11:22
Технологии Приложение "Дия"

Во вторник, 14 августа, сервис государственных услуг "Дия" расширил список областей Украины, в которых доступна услуга регистрации имущества онлайн

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Теперь сервис работает в Полтавском и Харьковском регионах. Ранее услуга была доступна жителям Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.

"Это подтверждает, что вы законный владелец имущества. Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. Также после внесения сведений в электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать", - объяснил значение услуги Федоров.

По его словам, услуга важна для украинцев, желающих получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Ведь для того, чтобы воспользоваться еВидновленням, жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре имущественных прав.

Как отметил министр цифровой трансформации, сервис достаточно прост в использовании. Для регистрации недвижимости нужно выбрать соответствующую услугу на портале "Дия", внести необходимую информацию и документы, а затем засвидетельствовать заявление электронной подписью. После этого регистратор самостоятельно проделает всю работу и зарегистрирует имущество.

"Услуга устраняет бюрократию и экономит время. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость. Теперь это можно сделать в несколько кликов", – подчеркнул Михаил Федоров.

Он также добавил, что сервис реализовали совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP Фонда "Восточная Европа", финансируемой правительством Швейцарии.

Відтепер зареєструвати майно онлайн можна в Дії мешканцям Харківської області

Фото: Михаил Федоров / телеграмм


Відтепер зареєструвати майно онлайн можна в Дії мешканцям Полтавської області

Фото: Михаил Федоров / телеграмм

  • Также 2 августа в "Дии" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
Украина
Дія
Харковщина
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