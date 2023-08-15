Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Теперь сервис работает в Полтавском и Харьковском регионах. Ранее услуга была доступна жителям Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.

"Это подтверждает, что вы законный владелец имущества. Поэтому никто не сможет присвоить вашу недвижимость. Также после внесения сведений в электронный реестр данные больше никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать", - объяснил значение услуги Федоров.



По его словам, услуга важна для украинцев, желающих получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Ведь для того, чтобы воспользоваться еВидновленням, жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре имущественных прав.

Как отметил министр цифровой трансформации, сервис достаточно прост в использовании. Для регистрации недвижимости нужно выбрать соответствующую услугу на портале "Дия", внести необходимую информацию и документы, а затем засвидетельствовать заявление электронной подписью. После этого регистратор самостоятельно проделает всю работу и зарегистрирует имущество.



"Услуга устраняет бюрократию и экономит время. Раньше приходилось трижды посещать госорганы, чтобы зарегистрировать недвижимость. Теперь это можно сделать в несколько кликов", – подчеркнул Михаил Федоров.



Он также добавил, что сервис реализовали совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP Фонда "Восточная Европа", финансируемой правительством Швейцарии.

Фото: Михаил Федоров / телеграмм

Фото: Михаил Федоров / телеграмм