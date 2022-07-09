Об этом 9 июля 2022 года сообщили на официальном сайте Министерства образования .

Как отмечается, команда МОН работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и мобильном приложении "Дия" вместе с коллегами из Минцифры и при поддержке проекта "EU4DigitalUA".

"Это разрабатывается учитывая необходимость получения, обновления или признания документов об образовании внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, а также находящихся за пределами страны граждан", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время подготовлен проект постановления КМУ по отображению сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном, высшем и высшем образовании средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с использованием мобильного приложения "Дия".

Кроме того, сообщается, что уже сейчас благодаря сервису ЕГЕБО "Информация о физическом лице, содержащемся в ЕГЕБО", соискатели образования и выпускники учебных заведений могут самостоятельно получить информацию об изданных им документах об образовании и данных об обучении. Для этого нужно только иметь квалифицированную электронную подпись, реквизиты документов об образовании – не нужны.

Дополнительная информация о сервисе ЕГЕБО загружена здесь .

Информацию, полученную с помощью сервиса ЕДЕБО, о серии и номере выданных документов об образовании, можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании . Полученная выписка из этого Реестра может быть полезна признанию украинских документов об образовании для дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах Европейского пространства высшего образования.

7 июля из-за большого количества заявок банк Citadele в Латвии предложил открыть банковский счет через специальное мобильное приложение.

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