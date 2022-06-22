В "Дии" появятся документы об образовании
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в "Дии" появятся документы об образовании
Об этом Верещук сообщила в Telegram.
"Война не помешает вступительной кампании. В том числе для наших людей под временной оккупацией. Сегодня провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора. Образование – это тоже поле боя, где мы обязательно должны победить ", – написала Ирина Верещук.
Отмечается, что для абитуриентов с оккупированных территорий максимально упростят поступление в вузы, а в "Дии" интегрируют документы по образованию.
Учителей, отказавшихся сотрудничать с оккупантами и продолжающих преподавать в украинских учебных заведениях, планируют наградить выплатами.
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