В "Дии" появится возможность позволить отдать свои органы на донорство после смерти, - Ляшко

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.

"С Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении" Дия". Там должен появиться раздел, в котором каждый сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи", - сообщил он.



Ляшко добавил, что информация "должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации".

"Когда работы будут завершены, мы начнем кампанию по популяризации донорства органов", - подытожил министр.