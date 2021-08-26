В "Дии" появится возможность позволить отдать свои органы на донорство после смерти, - Ляшко
В приложении "Дия" появится раздел для подачи заявления о согласии стать донором после смерти
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Укринформу.
"С Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении" Дия". Там должен появиться раздел, в котором каждый сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи", - сообщил он.
Ляшко добавил, что информация "должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант формирует карточку потенциального донора в Единой государственной информсистеме трансплантации".
"Когда работы будут завершены, мы начнем кампанию по популяризации донорства органов", - подытожил министр.
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