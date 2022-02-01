В "Дии" появился сертификат о COVID-вакцинации бустерной дозой

Об этом информирует Минздрав.



"С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации запустило технический функционал для новых цифровых документов о прививках", - говорится в сообщении.



Чтобы получить сертификат, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины против COVID-19, как только медики введут данные о вакцинации в ЕСОЗ. Срок действия данного документа составит 270 дней, как и в странах ЕС.



"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат. Сейчас более 350 тысяч украинцев ужесточили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины. По крайней мере 1 дозой уже вакцинирована половина взрослого населения. Более 47 % получили полный базовый курс вакцинации, а именно 2 дозы. Увеличение процента вакцинированных украинцев позволит нам с большей уверенностью смотреть в будущее", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.



В Украине документ вступает в силу со дня от даты прививки, а в странах Доверительной сети – с 14 дня.



Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине. Бустерную дозу рекомендуется вводить препаратами Moderna или Comirnaty.



Кроме COVID-сертификата украинцы, вакцинированные бустерной дозой, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача, в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки от коронавируса.

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