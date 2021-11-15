В "Дии" появился COVID-сертификат для переболевших коронавирусом

Об этом сообщает сайт "Дии".



"Сертификат доступен в приложении "Дия" на 15-й день с момента, когда врач внесет положительный диагноз и правильные данные в медицинский реестр (ЕСОЗ)", - говорится в сообщении.



При этом без фиксации в реестре сертификат не подтянется.



"Запись в медицинском реестре должна выглядеть так: "U07.1 - 2019-nCoV острая респираторная болезнь". Сертификат сформируется, только если запись будет именно такой", - отмечается в описании услуги.



Сгенерировать сертификат в приложении нужно самостоятельно. Для этого следует выполнить следующие действия:

Установить "Дию" из App Store, Google Play, AppGallery или по ссылке go.diia.app. На главном экране выбрать "Добавить COVID-сертификат" или в "Услугах" - "COVID-сертификат" и нажать "Начать". Среди типов сертификатов выбрать "Сертификат о выздоровлении". Дать согласие на передачу медицинских данных и нажать "Получить сертификат". COVID-сертификат о выздоровлении появится в разделе "Документы".

Сгенерированный сертификат будет доступен только в приложении "Дия".Срок действия COVID-сертификата о выздоровлении - 90 дней.