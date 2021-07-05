В "Дии" появились первые COVID-сертификаты

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дии". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил он.



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Над проектом работали команды Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров.

Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля в Украине планируют запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

Напомним, в Минздраве назвали главную цель введения COVID сертификатов.

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