В "Дии" появились первые COVID-сертификаты
В приложении "Дия" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дии". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил он.
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Над проектом работали команды Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров.
Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля в Украине планируют запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.
- Напомним, в Минздраве назвали главную цель введения COVID сертификатов.
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