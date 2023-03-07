В "Дии" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат для прививок, сделанных за границей
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что отныне в "Дии" можно сгенерировать COVID-сертификат для прививок, сделанных за границей
Об этом он написал в телеграме.
Алгоритм действий для получения сертификата следующий: нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Специалист проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем и внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). После этого пользователь сможет сгенерировать сертификат в "Дии".
"Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем — важно", - комментирует Федоров.
- В приложении "Дия" теперь можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей.
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