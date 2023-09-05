В Дии появилась новая услуга для студентов: подробности

Об этом сообщила пресс-служба Дии.

"Теперь можете отправлять копию студенческого за несколько кликов через Дию, а компании и учреждения — получать копии за секунды. Это понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе универа, создать персональный кабинет на образовательных ресурсах и многое другое. Никаких ксероксов или сканеров. Берем средства, деревья и нервы", - говорится в сообщении.

В то же время, компании могут настроить шеринг так, чтобы получать копии как онлайн, так и офлайн. Кроме того, новая функция позволяет бизнесу делиться полезным контентом с целевой аудиторией.