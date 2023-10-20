В Дии появилась карта с Пунктами несокрушимости

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины .

"С сегодняшнего дня в приложении Дия стала доступна карта Пунктов несокрушимости. Теперь украинцы смогут легко, удобно и быстро проверить наличие услуг в ближайшем к ним пункте, а также узнать дорогу к нему", - говорится в заявлении.

Чтобы получить услугу, нужно:

войти в обновленное приложение нажать "Услуги" - "Пункты несокрушимости"

прочитать информацию и нажать "Далее"

выбрать область и загрузить карту.

Затем пользователь будет иметь ее офлайн, тогда Дия покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Если вы не хотите делиться своим местоположением, вы можете найти пункты с помощью увеличения или уменьшения масштаба, по желанию фильтруйте пункты.

Учитывая безопасность геолокации Пункты несокрушимости не показываются в Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской и некоторых районах Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей.

В Украине действует 10 801 Пункт несокрушимости – это места, где есть все необходимое: тепло, вода, электричество, мобильная связь, интернет, место для отдыха, аптечки и вещи для мам и детей. Еще 2518 таких пунктов готовы открыться при необходимости. Из них 96 – на железнодорожных станциях.

Что предшествовало

Правительство еще в августе поручило местным властям навести порядок в Пунктах несокрушимости, учитывая приближение осенне-зимнего периода. 12 сентября Шмыгаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

В сентябре стало известно, что к началу нового отопительного сезона в Украине планируют запустить новый сервис в Дии, в котором будет вся важная информация о Пунктах несокрушимости.