В "Дии" отображаются небиометричные загранпаспорта, выданные после 2015 года

Об этом сообщает Telegram канал " Действие ".



"Теперь у "Дии" будут отображаться небиометрични загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически", - говорится в сообщении.



Всего в "Дии" доступны:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометричний зарубежный, выданный после 2015 года.

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А "паспорт-книжечка" в этом сервисе не отображается.