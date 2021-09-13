В "Дии" отображаются небиометричные загранпаспорта, выданные после 2015 года
В сервисе цифровых государственных услуг "Дия" будут отображаться небиометричные загранпаспорта, выданные после 2015 года
Об этом сообщает Telegram канал " Действие ".
"Теперь у "Дии" будут отображаться небиометрични загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически", - говорится в сообщении.
Всего в "Дии" доступны:
- ID-карта;
- биометрический загранпаспорт;
- небиометричний зарубежный, выданный после 2015 года.
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