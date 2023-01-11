В Дии начали тестировать услугу по обмену старых ламп на LED
Дия начала тестировать услугу по обмену старых ламп на LED. В приложении можно будет подать заявку
Об этом информирует пресс-служба .
"Открываем запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых – энергосберегающих. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и экономьте киловатт Украины с LED-освещением", - пишут в ведомстве.
Присоединиться могут только совершеннолетние украинцы, имеющие налоговый номер и не получавшие еще лампочки на Укрпочте.
"Из-за постоянных обстрелов России украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света. Так что еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономичными лампами", - подчеркнули разработчики Дии.
Механизм обмена будет следующим:
- Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет, иметь паспорт, РНОКПП и лампы накаливания для обмена.
- Механизм программы предполагает, что человек приносит 5 ламп накаливания в отделение Укрпочты и производит там их обмен на новые энергосберегающие.
- Обмен будет происходить двумя способами – с предварительным заказом и без него. Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Дия, то они будут гарантированно ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения на телефон. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии.
- Если у человека нет возможности заказать лампы через приложение Дия, то он должен прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампами накаливания. При наличии свободных LED ламп будет произведен обмен.
- При оформлении заявки через приложение Действие нужно будет выбрать отделение и указать необходимую информацию.
- Через некоторое время после подачи заявки человеку автоматически на телефон поступает сообщение из мобильного приложения. Дия о возможности получения светодиодных ламп в выбранном отделении почтовой связи АО "Укрпочта", получение ламп осуществляется по номеру такой заявки.
- Если человек не забрал заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.
- При обмене в Укрпочте фиксируют паспортные данные человека, вторично она провести обмен не сможет.
- Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.
- Если человек на дому обнаружит, что одна или несколько ламп не работают, то у него будет возможность обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно совершить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.
Премьер Денис Шмигаль заявил , что программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.
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