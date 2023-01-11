Об этом информирует пресс-служба .

"Открываем запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых – энергосберегающих. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и экономьте киловатт Украины с LED-освещением", - пишут в ведомстве.

Присоединиться могут только совершеннолетние украинцы, имеющие налоговый номер и не получавшие еще лампочки на Укрпочте.

"Из-за постоянных обстрелов России украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света. Так что еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономичными лампами", - подчеркнули разработчики Дии.

Механизм обмена будет следующим:

Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет, иметь паспорт, РНОКПП и лампы накаливания для обмена.

Механизм программы предполагает, что человек приносит 5 ламп накаливания в отделение Укрпочты и производит там их обмен на новые энергосберегающие.

Обмен будет происходить двумя способами – с предварительным заказом и без него. Если предварительно сделать заказ ламп через приложение Дия, то они будут гарантированно ожидать человека в отделениях Укрпочты пять рабочих дней после получения подтверждения на телефон. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии.

Если у человека нет возможности заказать лампы через приложение Дия, то он должен прийти в отделение Укрпочты с паспортом, РНОКПП и лампами накаливания. При наличии свободных LED ламп будет произведен обмен.

При оформлении заявки через приложение Действие нужно будет выбрать отделение и указать необходимую информацию.

Через некоторое время после подачи заявки человеку автоматически на телефон поступает сообщение из мобильного приложения. Дия о возможности получения светодиодных ламп в выбранном отделении почтовой связи АО "Укрпочта", получение ламп осуществляется по номеру такой заявки.

Если человек не забрал заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.

При обмене в Укрпочте фиксируют паспортные данные человека, вторично она провести обмен не сможет.

Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания.

Если человек на дому обнаружит, что одна или несколько ламп не работают, то у него будет возможность обменять их в отделении Укрпочты на новые. Такой обмен можно совершить один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя.

Премьер Денис Шмигаль заявил , что программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы стартует с 16 января в режиме бета-тестирования.