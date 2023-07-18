Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги "єВідновлення". Украинцы, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, смогут подать заявление в Дии и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома", - говорится в сообщении.

Присоединиться к тестированию можно по ссылке , чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис.

Зарегистрируйтесь на тестирование, если вы:

имеете разрушенный дом в с. Мощун или пгт Бородянка Киевской области;

предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в Дии;

единственный владелец жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);

имеете верифицированный налоговый номер (РНОКПП);

достигли 18 лет.

После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Также в Минцифры работают над расширением "єВідновлення" для имущества "на очень временно оккупированных территориях".



Федоров отметил, что услугу разработали совместно с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".