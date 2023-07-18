В Дии начали бета-тестирование оформления заявлений для выплат за разрушенное жилье
Во вторник, 18 июля, на портале "Дия" запустили бета-тестирование услуги подачи заявления на получение компенсаций за разрушенное в результате войны жилье
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Запускаем набор на тестирование следующего этапа комплексной услуги "єВідновлення". Украинцы, чье жилье было уничтожено в результате российской агрессии, смогут подать заявление в Дии и получить компенсацию от государства. Уже сейчас работаем над тем, чтобы украинцы как можно скорее вернулись в новые дома", - говорится в сообщении.
Присоединиться к тестированию можно по ссылке , чтобы первыми приобрести собственное жилье, а также помочь команде усовершенствовать сервис.
Зарегистрируйтесь на тестирование, если вы:
- имеете разрушенный дом в с. Мощун или пгт Бородянка Киевской области;
- предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в Дии;
- единственный владелец жилья, которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав (ДРРП);
- имеете верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
- достигли 18 лет.
После бета-теста компенсация уничтоженного жилья будет доступна и другим населенным пунктам, подконтрольным Украине. Также в Минцифры работают над расширением "єВідновлення" для имущества "на очень временно оккупированных территориях".
Федоров отметил, что услугу разработали совместно с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".
- 15 июня на портале "Дия" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
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