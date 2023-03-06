Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Продолжаем цифровизировать сферу судопроизводства. Теперь в приложении можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что судебное решение – это документ, в котором отражается результат судебного дела. В том числе и подтверждение развода.

Для того чтобы получить цифровой документ, необходимо зайти в Дию, выбрать "Услуги", далее "Судебные дела", выбирайте решение.

Судебные услуги работают в последней версии Дии.