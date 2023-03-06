В Дии можно получить электронное судебное решение в несколько кликов
В приложении "Дия" теперь можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Продолжаем цифровизировать сферу судопроизводства. Теперь в приложении можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что судебное решение – это документ, в котором отражается результат судебного дела. В том числе и подтверждение развода.
Для того чтобы получить цифровой документ, необходимо зайти в Дию, выбрать "Услуги", далее "Судебные дела", выбирайте решение.
Судебные услуги работают в последней версии Дии.
- 28 февраля в приложении "Дия" запустили опрос, чтобы узнать мнение украинцев относительно 8 марта, ведь в большинстве стран это обычный рабочий день, а в Украине – выходной. Более 1,3 млн украинцев в Дии отдали свои голоса за то, чтобы оставить 8 марта выходным.
- В Дии украинцев просят проголосовать за новое название для Юго-Западной железной дороги.
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