В Дии можно оформить статус безработного и получать денежную помощь
Приложение "Дия" теперь имеет функцию, позволяющую получать выплаты человеку, потерявшему работу из-за войны и зарегистрированному на временно оккупированных территориях
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Отмечается, что теперь в "Дии" можно оформить статус безработного и получать пособие.
"Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой:
- в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале – услугу по получению статуса безработного;
- далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;
- после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;
- при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении;
- внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.
После этого нужно дождаться, пока работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.
- Напомним, отныне в "Дии" можно отправить средства для ВСУ через UNITED24. Это первая в мире столь масштабная фандрейзинговая платформа от имени государства. Со дня запуска платформы на счета НБУ перечислили 733 млн. грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное