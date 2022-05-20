Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Отмечается, что теперь в "Дии" можно оформить статус безработного и получать пособие.



"Воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться услугой:

- в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале – услугу по получению статуса безработного;

- далее подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения;

- после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;

- при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту поддержки, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить виртуальную просто в приложении;

- внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

После этого нужно дождаться, пока работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление об этом в приложении.

Напомним, отныне в "Дии" можно отправить средства для ВСУ через UNITED24. Это первая в мире столь масштабная фандрейзинговая платформа от имени государства. Со дня запуска платформы на счета НБУ перечислили 733 млн. грн.