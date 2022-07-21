В Дии можно дистанционно оформить заявление на восстановление утраченных документов
На портале "Дия" появилась услуга, с помощью которой украинцы могут быстрее переоформить утраченные свидетельства и выписки
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Раньше для получения дубликатов свидетельств и выписок нужно было дважды ходить в загс и стоять в очередях. Сейчас на портале "Дия" в несколько кликов можете подать заявление, чтобы получить свидетельства и выписки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака", - говорится в сообщении.
Украинцы смогут получить обновленные документы на Укрпочте или в местном загсе или заказать курьерскую доставку надом.
Отмечается, что оформить документы можно как себе, так и ближайшим родственникам.
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