В Дии можно дистанционно оформить заявление на восстановление утраченных документов

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Раньше для получения дубликатов свидетельств и выписок нужно было дважды ходить в загс и стоять в очередях. Сейчас на портале "Дия" в несколько кликов можете подать заявление, чтобы получить свидетельства и выписки о рождении, смерти, смене имени, регистрации или расторжении брака", - говорится в сообщении.

Украинцы смогут получить обновленные документы на Укрпочте или в местном загсе или заказать курьерскую доставку надом.

Отмечается, что оформить документы можно как себе, так и ближайшим родственникам.