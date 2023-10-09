В Дии можно будет заказать доставку водительского удостоверения. Как присоединиться к тестированию

Об этом сообщает министерство внутренних дел Украины.

Министерство цифровой трансформации совместно с МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта" совершенствуют новую функцию в Дии, с помощью которой можно будет заказать доставку водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером в удобный адрес.

Чтобы присоединиться к бета-тестированию необходимо:

водительское в Дии, требующее замены;

Цифровой паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство в приложении;

верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться и принять участие в бета-тестировании можно по ссылке .

Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в Дии еще в мае 2023 года. Заказать можно было физический пластиковый документ, но, чтобы забрать его, нужно обращаться в сервисный центр МВД лично.

Ранее Минцифра запустила в Дия.Образование пилотный проект "ИТ-студии", в рамках которого дети будут изучать механизмы работы искусственного интеллекта и программирования.