В "Дии" можно будет сгенерировать удостоверение ветерана войны: Кабмин поддержал нововведение
Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет сгенерировать в "Дии"
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в Дии", – написал он.
Кабмин поддержал такое новшество на заседании 9 февраля.
Электронный документ будет использоваться в качестве аналога бумажного в форме книжечки.
В э-удостоверении будут следующие данные:
- информация, содержащаяся в бумажном удостоверении личности;
- уникальный электронный идентификатор: QR-код, штрих-код или цифровой код;
- отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином государственном реестре ветеранов войны или отображаемый в е-паспорте/э-паспорте для выезда за границу, с согласия лица.
- Напомним, 14 декабря 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о введении электронного удостоверения ветерана.
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