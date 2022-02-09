В "Дии" можно будет сгенерировать удостоверение ветерана войны: Кабмин поддержал нововведение

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции Достоинства можно будет получить в Дии", – написал он.



Кабмин поддержал такое новшество на заседании 9 февраля.



Электронный документ будет использоваться в качестве аналога бумажного в форме книжечки.

В э-удостоверении будут следующие данные:

информация, содержащаяся в бумажном удостоверении личности;

уникальный электронный идентификатор: QR-код, штрих-код или цифровой код;

отцифрованный образ лица, содержащийся в Едином государственном реестре ветеранов войны или отображаемый в е-паспорте/э-паспорте для выезда за границу, с согласия лица.