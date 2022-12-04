В "Дии" можно будет получить справку о месте жительства
Теперь выдержку о месте жительства можно получить за несколько минут через приложение "Дия". Соответствующий документ понадобится при получении многих государственных услуг
Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Для этого необходимо:
Зарегистрироваться и войти в "Дию", обновить ее до последней версии. Для этого нужно выбрать "Меню" – "Обновить приложение". Перейдите в раздел "Услуги" и выберите пункт "Справки и выписки". В приведенном перечне найти и выбрать "Справка о месте проживания", а затем - "Заказать справку".
В Министерстве объясняют: если сведения найдены в реестре, можно загрузить PDF-документ в течение 24 часов. Для просмотра он доступен в том же разделе, где и заказывается услуга ("Справка о месте проживания"). Также прямо из приложения его можно отправить по электронной почте.
Что касается внутренних переселенцев, то в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напоминают, что по любым вопросам можно обращаться на горячую линию уполномоченного по ВПЛ по номеру: +38 (066) 813-62-39 или +38 (096) 078-84-33 (для звонков из-за границы и с ВОТ).
Заметим, что раньше для оформления выписки о месте жительства нужно было обращаться в соответствующие органы регистрации.
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