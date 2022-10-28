В Дии можно будет подать заявку на получение льготной ипотеки
С помощью программы "єОселя" защитники Украины, работники силовых структур и их семьи, педагоги, медики и ученые смогут отправить запрос на получение государственной льготной ипотеки
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
"єОселя" - это программа доступного кредитования на жилье со льготными ставками 3% для четырех категорий или 7% - для всех остальных категорий. Получить государственный льготный кредит можно даже во время войны. Ведь многие украинцы потеряли дома из-за полномасштабного вторжения, и сейчас им необходимо как можно скорее получить новое жилье. Поэтому государство предлагает сделать это по наиболее выгодным условиям”, - говорится в сообщении.
К программе можно присоединиться, если:
- вы относитесь к одной из льготных категорий, подпадающих под программу;
- не владеете жильем площадью более 52,5 кв. м+дополнительно 21 кв. м на каждого члена семьи;
- нет других льготных ипотек.
Согласно информации, бета-тестирование "єОселі" в "Дии" в скором времени начнется. Они предполагают, что участники программы смогут подать заявку на получение жилья без необходимости физического присутствия в банке.
- Напомним, что в "Дии" работает услуга для получения помощи внутренне перемещенными лицами
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