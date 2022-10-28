Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

"єОселя" - это программа доступного кредитования на жилье со льготными ставками 3% для четырех категорий или 7% - для всех остальных категорий. Получить государственный льготный кредит можно даже во время войны. Ведь многие украинцы потеряли дома из-за полномасштабного вторжения, и сейчас им необходимо как можно скорее получить новое жилье. Поэтому государство предлагает сделать это по наиболее выгодным условиям”, - говорится в сообщении.

К программе можно присоединиться, если:

вы относитесь к одной из льготных категорий, подпадающих под программу; не владеете жильем площадью более 52,5 кв. м+дополнительно 21 кв. м на каждого члена семьи; нет других льготных ипотек.

Согласно информации, бета-тестирование "єОселі" в "Дии" в скором времени начнется. Они предполагают, что участники программы смогут подать заявку на получение жилья без необходимости физического присутствия в банке.

Напомним, что в "Дии" работает услуга для получения помощи внутренне перемещенными лицами

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