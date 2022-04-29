В "Дии" можно будет обратиться за помощью к международным организациям, - Минцифры
В приложении "Дия" уже запустили комплексную услугу для внутренне перемещенных лиц: оформить статус ВПЛ и получить выплату от государства, теперь можно обратиться за помощью в международные организации
Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы через "Дию" можно было подаваться на получение материальной помощи от международных организаций правительств. Это смогут сделать много разных категорий наших граждан - и внутренне перемещенные лица, и выехавшие за границу, и семьи с детьми, и люди с инвалидностью и другие", сообщил он.
Кроме того, по словам Баника, работают специалисты Минцифры и над разработкой приложения "Малыш в смартфоне".
"В ближайшее время оно не появится, ведь для его запуска нужно разработать новую версию существующего варианта "Малыш", который есть на портале "Дия", а не просто взять готовый. Но определенные наработки у нас уже есть, мы обсуждаем их с партнерами" и с Министерством юстиции", – добавил Баник.
- Напомним, в "Дии" заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев. Услуга касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Оформленные лица смогут получать ежемесячно 2000 грн на себя и 3000 грн на каждого ребенка. Деньги можно получить на карту "Поддержка" и потратить на что-либо (или снять наличные).
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