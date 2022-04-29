В "Дии" можно будет обратиться за помощью к международным организациям, - Минцифры

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.



"Сейчас мы работаем над тем, чтобы через "Дию" можно было подаваться на получение материальной помощи от международных организаций правительств. Это смогут сделать много разных категорий наших граждан - и внутренне перемещенные лица, и выехавшие за границу, и семьи с детьми, и люди с инвалидностью и другие", сообщил он.



Кроме того, по словам Баника, работают специалисты Минцифры и над разработкой приложения "Малыш в смартфоне".

"В ближайшее время оно не появится, ведь для его запуска нужно разработать новую версию существующего варианта "Малыш", который есть на портале "Дия", а не просто взять готовый. Но определенные наработки у нас уже есть, мы обсуждаем их с партнерами" и с Министерством юстиции", – добавил Баник.