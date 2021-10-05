В "Дии" могут появиться сертификаты о ПЦР-тестировании и для граждан, которые переболели COVID-19

Об этом первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы уже постепенно тестируем цифровые ковидные сертификаты для ПЦР-тестирования. Такой сертификат также появится в "Дии". Он будет действителен 72 часа, как и результаты теста. И также начинаем тестирование сертификатов для тех переболевших и выздоровел от ковид. Такие сертификаты также появятся в "Действия", - сказал Вискуб.



Поэтому, по его словам, все три вида сертификатов, действующих на уровне Европейского Союза будут доступны в приложении "Действие".

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