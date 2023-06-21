Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несокрушимые украинцы с первых секунд активно приобщились к ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Облигация Новая Каховка в Дии - это еще один действенный способ помощи. Купите, чтобы поддержать экономику государства, помочь Силам обороны и получить гарантированную прибыль", - призвал министр Михаил Федоров.

Военная облигация Новая Каховка имеет процентную ставку 18,2%, дата выплаты 1 мая 2024 года.

Чтобы приобрести новую облигацию Новая Каховка необходимо в приложение Дия нажмите "Военные облигации" на главном экране, выбрать облигацию, партнера и количество, затем подпишите и оплатите любой картой. В течение трех дней облигация появится рядом с документами.

Сообщается, что ныне украинцы, которые приобрели облигацию, Мариуполь получают выплаты - сумму вклада и процент.

"Покупка военных облигаций - это инвестиция в мирное будущее и гарантированная прибыль для каждого вкладчика. Каждая гривна по облигациям поддерживает экономику страны и помогает армии, а затем возвращается на ваш счет", - пишет пресс-служба.

Справочно. Военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, можно поддержать экономику страны, помочь армии и получить гарантированную прибыль. Чем больше облигаций, тем более мощная поддержка для страны и выше прибыль.

Что известно о военных облигациях в Украине

31 июля Министерство финансов начало продажу военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.

16 сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Действие.

За три дня у Дия приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен.

Правительство на аукционе 25 октября 2022 года разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн.

5 апреля в приложении Дия появилась облигация "Ялта".