В "Дии" будет отображаться вид на временное проживание, - Федоров
На заседании в среду, 10 ноября, Кабмин утвердил постановление, согласно которому в приложении "Дия" будет отображаться вид на постоянное и временное проживание иностранцам и лицам без гражданства
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
“Только что приняли на заседании Кабмина постановление, которое позволит отражать в “Действии” вид на временное и постоянное проживание (биометрическое). Скоро запустим!” – заявил он.
Минцифры сообщает , что по статистике Государственной миграционной службы в Украине постоянно и временно легально проживает более 470 тыс. иностранцев. Теперь они также смогут пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свое лицо с помощью документов "Дия".
Кроме того, иностранцы, имеющие биометрические виды, смогут в несколько кликов сгенерировать Действие. Подпись в приложении. Они получат украинскую электронную подпись, которой смогут пользоваться для получения госуслуг онлайн.
- Напомним, Минцифры планирует запустить 100 офлайн-пунктов поддержки "Действия" в 20 областях Украины на этой неделе.
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