В "Дии" будет отображаться вид на временное проживание, - Федоров

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



“Только что приняли на заседании Кабмина постановление, которое позволит отражать в “Действии” вид на временное и постоянное проживание (биометрическое). Скоро запустим!” – заявил он.

Напомним, Минцифры планирует запустить 100 офлайн-пунктов поддержки "Действия" в 20 областях Украины на этой неделе.