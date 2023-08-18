Об этом информирует пресс-служба .

"Вот бы сейчас ходить в госучреждения с документами и чеками. Хорошо, что с онлайн-услугами этого не нужно делать. Тысячи влюбленных тратят время на более приятные занятия. Например, ищут ресторан, выбирают дизайн приглашений или просто любуются друг другом вместо очередей и бумаг" , - пишет ведомство и подчеркивает, что услугой онлайн-заявления о браке воспользовались более 10 тысяч молодых пар.

Сообщается, что услуга действует и сейчас.

Для регистрации брака необходимо авторизироваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке" . Затем заполнить форму, выбрать время и место регистрации, уплатить административный сбор и подтвердить это электронной подписью.

Также нужно, чтобы ваш партнер также авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подтвердил его электронной подписью.

После этого выбранный ГРАГС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.

Молодоженам только нужно явиться в выбранный день на церемонию.