В Дии более 10 тысяч молодых пар подали заявления о регистрации брака
За полгода заявление о государственной регистрации брака в портале Дия подали более 10 тысяч влюбленных
Об этом информирует пресс-служба .
"Вот бы сейчас ходить в госучреждения с документами и чеками. Хорошо, что с онлайн-услугами этого не нужно делать. Тысячи влюбленных тратят время на более приятные занятия. Например, ищут ресторан, выбирают дизайн приглашений или просто любуются друг другом вместо очередей и бумаг" , - пишет ведомство и подчеркивает, что услугой онлайн-заявления о браке воспользовались более 10 тысяч молодых пар.
Сообщается, что услуга действует и сейчас.
Для регистрации брака необходимо авторизироваться на портале Дия и перейти в раздел "Семья" и выбрать услугу "Заявление о браке" . Затем заполнить форму, выбрать время и место регистрации, уплатить административный сбор и подтвердить это электронной подписью.
Также нужно, чтобы ваш партнер также авторизовался в своем кабинете на портале, перешел на заявление по ссылке из почты и подтвердил его электронной подписью.
После этого выбранный ГРАГС пришлет ответ и детали по поводу церемонии на почту.
Молодоженам только нужно явиться в выбранный день на церемонию.
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