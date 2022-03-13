В "Дие" появилось радио: как пользоваться

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Еспресо.TV.



"Теперь вместе с "Дия.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.

Как пользоваться "Дия.Радио"

Зайдите в "Дию" и нажмите "Услуги";

Выберите "Дия.Радио".

Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.



Напомним, временный документ на период военного положения появился в приложении "Дия".



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