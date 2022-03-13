В "Дие" появилось радио: как пользоваться
В приложении "Дия" теперь можно слушать радиостанции. Это возможно, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Еспресо.TV.
"Теперь вместе с "Дия.TV", где вы можете смотреть марафон с новостями, вам доступно и радио, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - написал министр.
Как пользоваться "Дия.Радио"
- Зайдите в "Дию" и нажмите "Услуги";
- Выберите "Дия.Радио".
Также Федоров поблагодарил Национальную общественную телерадиокомпанию Украины за помощь в реализации услуги.
Напомним, временный документ на период военного положения появился в приложении "Дия".
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