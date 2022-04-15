В действиях российских военных в Украине есть все признаки геноцида украинского народа, - адвокат

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



"Прежде всего, нужно понимать, что такое геноцид. Геноцид – это умышленное убийство большого количества людей, в том числе в целях идеологии. В Украине мы видим все признаки геноцида со стороны российских властей. Во-первых, существует идеологическое объяснение уничтожения украинцев. Они об этом открыто говорят в СМИ. Во-вторых, мы видели последствия страшных зверств российской армии, которые происходили в Киевской области и других оккупированных областях Украины", - пояснил Полозов.

Напомним, Верховная Рада на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации . Документ поддержали 363 народных депутата

13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, заявившего, что военные действия Путина – это геноцид.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам убеждает, что когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.

Полозов подчеркнул, что совокупность доказательств о преступлениях РФ в Украине свидетельствует о планомерном уничтожении граждан Украины по национальным и этническим признакам со стороны российских военных.Действия российских военных в Украине являются прямым геноцидом украинского народа. Окончательное решение по определению действия российских военных в Украине будет принимать Международный уголовный суд или специально созданный трибунал. В настоящее время происходит сбор прямых доказательств и свидетельств того, что произошло. Я уверен, что одним из пунктов обвинения будет совершение актов геноцида против украинского народа", - добавил Полозов.