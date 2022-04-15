В действиях российских военных в Украине есть все признаки геноцида украинского народа, - адвокат
Адвокат Николай Полозов рассказал, что все действия российских военных в Украине классифицируются как акты геноцида против украинского народа
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
"Прежде всего, нужно понимать, что такое геноцид. Геноцид – это умышленное убийство большого количества людей, в том числе в целях идеологии. В Украине мы видим все признаки геноцида со стороны российских властей. Во-первых, существует идеологическое объяснение уничтожения украинцев. Они об этом открыто говорят в СМИ. Во-вторых, мы видели последствия страшных зверств российской армии, которые происходили в Киевской области и других оккупированных областях Украины", - пояснил Полозов.
Действия российских военных в Украине являются прямым геноцидом украинского народа. Окончательное решение по определению действия российских военных в Украине будет принимать Международный уголовный суд или специально созданный трибунал. В настоящее время происходит сбор прямых доказательств и свидетельств того, что произошло. Я уверен, что одним из пунктов обвинения будет совершение актов геноцида против украинского народа", - добавил Полозов.
- Напомним, Верховная Рада на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации . Документ поддержали 363 народных депутата
- 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
- Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, заявившего, что военные действия Путина – это геноцид.
- Замгоссекретаря США по политическим вопросам убеждает, что когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.53
Покупка 29.53Продажа 31.01
-
EUR
Покупка 32.05Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное