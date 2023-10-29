В детской игре Roblox начались пропалестинские протесты
Дети участвуют в пропалестинских протестах в Roblox после войны между Израилем и ХАМАСом, где маршируют по виртуальным улицам с плакатами с надписью "Солидарны с тобой, Палестина"
Об этом сообщает CNBC .
Пропалестинскую виртуальную акцию протеста посетили более 275 000 раз. Посетители могли выбирать между виртуальным поднятием палестинского флага, малайзийского флага или без флага.
На видеозаписях, циркулирующих в социальных сетях, видно, как пользователи маршируют по виртуальным кирпичным улицам, устланным палестинскими флагами и большими плакатами с надписью "Солидарны с тобой, Палестина".
Согласно данным Roblox за декабрь 2022 года, около 45% пользователей Roblox – в возрасте 12 лет или младше, а 60% пользователей – 16 лет или младше. Только 17% пользователей в возрасте 25 лет и старше, согласно тому же отчету компании. В комментариях в социальных сетях, просмотренных источником родители говорили, что их дети присоединились или планируют присоединиться к игре на Roblox.
Представитель Roblox подтвердил, что такой формат действительно появился на платформе.
"Хотя наши стандарты сообщества позволяют выражать солидарность, мы не допускаем контент, который одобряет или оправдывает насилие, пропагандирует терроризм или ненависть к отдельным лицам или группам или призывает поддерживать определенную политическую партию, - заявил представитель Roblox. - У нас есть команда экспертов, состоящая из тысяч модераторов, а также автоматизированные инструменты обнаружения для мониторинга нашей платформы, и мы будем принимать быстрые меры против любого контента или лиц, нарушающих наши стандарты".
- В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.
- В частности, вечером, 18 октября, в Турции прошли акции протеста против обстрела госпиталя Аль-Ахли в Газе. Митингующие собирались у израильского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.
- В частности, центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка был закрыт из-за массовых протестов против конфликта между Израилем и ХАМАС. Протестующие требовали прекращения огня в секторе Газы.
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