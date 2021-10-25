В детской больнице Житомира открыли COVID-отделение

Об этом сообщает пресс-центр Житомирского городского совета.

"На базе КП" Детская больница имени В.И. Башек "Житомирского городского совета развернули отделения для госпитализации больных "ковидом" детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отделении насчитывается 40 коек. Так, за минувшие сутки туда уже госпитализировали одного ребенка.

В частности, в больнице находится 8 детей, у которых обнаружили коронавирус. За последние сутки, 24 октября, в житомирских больниц госпитализировали 30 человек с COVID-19.

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